Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul informatic al ANAF este un instrument absolut necesar pentru o mai buna administrare, pentru reducerea evaziunii fiscale uriașe. Din pacate, prin modul in care a fost implementat nu se va reuși sa se reduca evaziunea, ci doar va complica viața contribuabilului. La ultimul studiu privind GAP-ul…

- "Industria lemnului din Romania traverseaza o criza profunda, reflectata in scaderea productiei, inchideri de capacitati de productie si disponibilizari de forta de munca. Conform INS, scaderea productiei a fost in 2023 de 24% in industria lemnului si de 13% in industria mobilei, iar acest trend va…

- „Exista interes pentru vaccinarea HPV, si un interes tot mai mare. Am incercat sa oferim aceasta posibilitate femeilor cu varsta intre 19 si 45 de ani, chiar putine tari fac lucrul asta, dar noi trebuia sa-l facem, pentru ca incidenta cea mai mare a cancerului de col uterin afecteaza exact aceasta categorie…

- In urma plangerilor numeroaselor persoane care locuiau in apropierea aeroportului din Cluj-Napoca, un grup de initiativa civica a initiat o campanie pentru reducerea numarului de curse efectuate pe timp de noapte. Dupa sase luni de demersuri, campania „Nu ne mai zburati somnul” a reusit sa obtina o…

- Transportatorii si fermierii care protesteaza in aceste zile au transmis Guvernului o lista cu 76 de revendicari in numele „poporului roman” pentru a inceta protestele, printre care reducerea RCA la 5000 de lei pentru camioane fara istoric de dauna, majorarea subventiei pe suprafata la 250 euro/ha sau…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care face referire la provocarile anului 2023. Șeful guvernului a vorbit despre unele dintre masurile luate in acest an, precum reducerea inflatiei, plafonarea preturilor la unele alimente sau reducerea cheltuielilor bugetare, dar…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) se opune continuarii plafonarii tarifelor RCA la nivelul preturilor practicate de asiguratori si cere ca o continuare a acestei masuri sa se faca numai la tariful de referinta afisat de ASF, conform unui comunicat de presa.…

- Ciolacu, precum Nastase și Ponta, "combate" evaziunea fiscala, nu intarind, ci distrugand structurile antifrauda fiscala! Ca evaziunea fiscala e la cote record in Romania, nu e un secret pentru nimeni. Și ca intre creșterea evaziunii fiscale și guvernarea politica, este ...