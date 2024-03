DECIZIE – Anumite categorii de persoane vor putea beneficia de reducerea impozitelor pe clădiri și terenuri Camera Deputaților a dat unda verde unui proiect de lege prin care cei care doneaza sange de minim trei ori pe an vor putea beneficia de anumite facilitați fiscale. Potrivit proiectului adoptat in 5 martie, „in scopul creșterii numarului de donatori de sange și componente sanguine din Romania, dorim instituirea cadrului legal adecvat astfel incat autoritațile deliberative locale sa poata acorda o reducere a impozitului pe cladiri și teren pentru donatorii de sange și componente sanguine umane”. Consiliile locale vor putea acorda o reducere a impozitului pe cladiri și teren pentru persoanele fizice… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia consiliile locale au posibilitatea sa acorde reduceri procentuale ale impozitelor pe cladiri si pe teren datorate de persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donari de sange pe parcursul unui an calendaristic. Proiectul…

- Potrivit unei propuneri legislative a parlamentarilor PNL, administratiile locale pot acorda o reducere a impozitului pe cladiri și terenuri donatorilor de sange. Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca numarul donatorilor de sange in Romania este de doua ori mai mic decat necesarul. “Salvarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care prevede ca au posibilitate consiliile locale sa acorde reduceri procentuale ale impozitelor pe cladiri si pe teren datorate de persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donari de sange pe parcursul unui an calendaristic. Legea merge…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care donatorii de sange vor beneficia de reducerea impozitelor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilitatii acordarii, de catre consiliile locale, a unei reduceri procentuale a impozitelor pe cladiri si pe teren pentru…

- Deputatii a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia consiliile locale au posibilitatea sa acorde reduceri procentuale ale impozitelor pe cladiri si pe teren datorate de persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donari de sange pe parcursul unui an calendaristic. Proiectul de lege are…

- Codul Rutier ar urma sa se modifice din nou. Un nou proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice merge la promulgare și apoi publicare in Monitorul Oficial al Romaniei pentru a se putea aplica. Saptamana aceasta…

- Ministerul Finanțelor, prin ministrul Marcel Boloș, a anunțat ca de anul viitor valoarea tichetelor pentru donatorii de sange va fi de 280 de lei, adica crește de patru ori fața de cat e in prezent. „Este anunțul cu care am incheiat ultima ediție a Fidelis de anul acesta. Concret, in bugetul pe 2024…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat, comisarii Garzii de Mediu Bihor, respectiv Timis au avut de lucru la punctele de trecere a frontierei Borș II si Stamora-Moravița: „Doua transporturi ce contineau, unul, 21 de tone de marfuri second-hand si altul, aproape 10…