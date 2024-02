Stiri pe aceeasi tema

- „In conformitate cu datele detinute de Autoritatea Vamala Romana referitoare la operatiunile vamale cu produse agricole (grau si porumb), avand ca tara de expeditie Ucraina, precizam ca in perioada 02 mai – 31 decembrie 2023 pe teritoriul Romaniei au fost plasate in regim vamal de tranzit 988.152 tone…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca nu a emis in acest an nicio licența de import pentru produse agricole ucrainene pe teritoriul Romaniei. Instituția prezinta situația importurilor de cereale din Ucraina in anul 2023, și precizeaza ca cereale intrate in Romania in lunile mai și…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca Romania nu a importat grau din Ucraina, dar a explicat ca la minister au fost depuse sapte cereri de import de cereale din Ucraina, insa niciuna nu a fost aprobata in momentul de fata.Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN…

- Zilele acestea au loc proteste ale unor fermieri romani, care reclama, printre altele, ca marfurile agricole din Ucraina ”au distrus fermierul roman”. Este adevarat ca fluxurile de marfa ucraineana sunt puternice, dar asta nu inseamna ca nu exista și un comerț cu produse agroalimentare in sens invers,…

- Inainte de invazia rusa din februarie 2022, Ucraina exporta aproximativ 6 milioane de tone de alimente pe luna prin Marea Neagra. Volumul lunar maxim exportat prin coridorul mediat de ONU a fost de 4,2 milioane de tone, in octombrie 2022, a declarat anul trecut ministrul adjunct al infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina. „De astazi navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat, iar sistemul…

- Pe site-ul Autoritații Vamale Romane a aparut un comunicat halucinant. Instituția anunța ca, in ultimele șase luni, nu au fost inregistrate importuri de cereale din Ucraina. Și asta in condițiile in care, potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene, Romania a importat sute de tone din aceasta țara…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei de la inceputul sezonului curent (iulie 2023/iunie 2024) si pana in prezent se ridica la 12,7 milioane de tone, arata datele oficiale publicate luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Comparativ, in perioada 1 iulie -30…