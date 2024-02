Stiri pe aceeasi tema

- E haos in mai multe spitale din Romania. SUte de pacienți nu au parte de servicii medicale din cauza unui atac cibernetic care a afecteaza „undeva intre 15 și 20 de spitale“, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Este adevarat. Sunt mai mult spitale care intampina probleme cu utilizarea…

- Atac cibernetic asupra mai multor spitale din țara. Este afectat un program folosit pentru raportarea serviciilor medicale Mai multe spitale din țara au probleme in utilizarea sistemului informatic Hipocrate, din cauza unui atac cibernetic. Conform Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC)…

- Val de atacuri cibernetice in Romania. Un nou atac al hackerilor a avut loc intre ora 1 și 7 dimineața, cand site-ul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) a fost atacat. Atacul a fost confirmat de catre ministrul Digitalizarii, Bogdan Gruia Ivan. La scurt timp dupa ce Camera Deputatilor…

- Printre datele compromise se afla și informații personale ale oficialilor, inclusiv buletinul lui Marcel Ciolacu, premierul Romaniei. Potrivit unor surse guvernamentale, hackerii au cerut o suma de 0,8 bitcoin in schimbul eliberarii datelor, ceea ce reprezinta aproximativ 40.000 de euro."Am obținut…

- Alertați de o vecina, pompierii au spart, marți, 9 ianuarie, ușa unui apartament dintr-un bloc de pe Aleea Sanatatii din Timisoara, unde au gasit un baiat mort in pat și o femeie spanzurata in bucatarie, informeaza Opinia Timișoarei.„Azi (n.r. - marți), in jurul orei 17:40, politistii Sectiei 2 Timisoara…

- In ultimele zile, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a primit numeroase notificari din partea utilizatorilor din Romania cu privire la recepționarea unor mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți pe WhatsApp.

- Infractorii cibernetici apeleaza la o tactica de manipulare prin mesaje WhatsApp, prin care cer romanilor sa aprecieze anumite postari pe social media, iar prin intermediul Telegram determina victimele sa dezvaluie date private și sa investeasca bani, sub pretextul unor oportunitați fictive de profit,…

Haos in sistemul medical romanesc: Raportul Curții de Conturi arata haosul și lipsa de viziune in alocarea fondurilor Majoritatea unitaților spitalicești din Romania iși desfașoara activitatea…