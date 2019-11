Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus, prin avocat, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5, o plangere penala in care reclama faptul ca nu a fost lasat sa voteze la cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale. Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat pentru AGERPRES ca Dragnea…

- Liviu Dragnea a solicitat reprezentatilor Penitenciarului Rahova atat in primul tur de scrutin din 10 noiembrie 2019, cat si in al doilea tur din 24 noiembrie 2019, urna mobila de vot, cerere care i-a fost respinsa insa. "O doamna care nu si-a declinat identitatea", i-a comunicat lui Liviu…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, nu a fost lasat sa voteze, in cadrul Penitenciarului Rahova, in ciuda faptului ca acesta nu are drepturile electorale interzise de catre instanța. In momentul in care Liviu Dragnea a inmanat buletinul catre operatorii din secția de votare, in sistem fostul lider…

- A trecut prin cele mai grele incercari și viața a pus-o la pamant de foarte multe ori. Cu toate acestea, Catrinel Sandu este o eroina! Blondina nu a uitat sa zambeasca și sa traiasca frumos, iar acum se bucura din plin de cea mai frumoasa perioada din viața ei, care a implinit-o cum nici nu visa vreodata!

- Andreea Ștefan, tanara in varsta de 21 de ani care s-a stabilit in Anglia la inceputul lunii aprilie, a trecut prin momente dramatice atunci cand partenerul ei de viața a atacat-o și i-a ucis bebelușul, insa acum a oferit primele declarații.

- Renato Usatii a facut primele declaratii, dupa inchiderea sectiilor de vot. Renato Usatii spune ca numaratoarea paralela demonstreaza ca PSRM la Balți a pierdut. "Este o campanie murdara.

- La scurt timp dupa ce Guvernul Dancila a cazut in urma motiunii de cenzura initiata de Opozitie cu 238 de voturi, Klaus Iohannis a oferit primele declaratii, la Palatul Cotroceni. Presedintele Romaniei nu exclude varianta alegerilor anticipate.

- Florin Pastrama a trecut astazi printr-un eveniment neașteptat. Soțul lui Brigitte a fost batut cu bestialitate. Avocata acestuia a facut primele declarații referitoare la scandalul in care acesta a fost implicat.