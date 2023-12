Avionul de antrenament IAR 99 SM, fabricat in Romania la Avioane Craiova SA, a inceput probele de zbor in cadrul procesului de modernizare, conform anunțului facut vineri seara de catre Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea. Prin intermediul rețelei sociale Facebook, Ștefan Radu Oprea a felicitat echipa de la Avioane Craiova SA și a subliniat importanța demersului in echiparea Forțelor Aeriene Romane. „IAR 99 SM iși va indeplini misiunile de zbor. Astazi la Craiova au inceput probele cu primul avion IAR 99 SM, un avion produs chiar de Avioane Craiova SA, fabrica Ministerului Economiei , Antreprenoriatului…