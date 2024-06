Ciolacu, în Germania: „Veniți în România” Invitație in Romania Premierul Marcel Ciolacu a lansat o invitatie celor care doresc sa viziteze Romania, pornind de la initiativa ministrului Economiei, Radu Oprea, de promovare in Germania a atractiilor romanesti ca destinatii de vacanta pe toata durata Euro 2024 . Marcel Ciolacu a facut luni si marti o vizita oficiala in Landul Bavaria din Republica Federala Germania, unde a participat, intre altele, la o sedinta comuna a guvernelor roman si bavarez si a avut o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romane din regiune. „Veniti in Romania! Avem nu doar fotbal de calitate, ci si obiective… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este promovata in Hamburg, Berlin, Munchen si Frankfurt, pe toata durata Campionatului European de Fotbal. Potrivit premierul Marcel Ciolacu, aceasta inițiativa de promovare a atractiilor romanesti ca destinatii de vacanta a fost a ministrului Economiei si Turismului, Radu Oprea.

- Vizita oficiala Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost primit, marti, de catre Markus Soder, prim-ministrul Statului Liber Bavaria, la sediul Cancelariei de Stat Bavareze, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Federala Germania, transmite Agerpres . Ceremonia de intampinare va fi…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului realizeaza in perioada 10 iunie – 15 iulie o campanie de promovare outdoor a Romaniei in Hamburg, Berlin, Munchen, Frankfurt – Germania, prin colantarea a 625 de taxiuri, campanie ce se desfașoara in contextul Campionatului European de Fotbal. ’’Colantarea…

- Pe durata Campionatului European, echipa nationala a Romaniei va locui si se va antrena in Wurzburg, oras situat la doar 115 kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de Munchen si 300 de kilometri de Koln, locurile unde tricolorii vor disputa cele trei meciuri din grupa.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) realizeaza in perioada 10 iunie – 15 iulie a.c. o campanie de promovare outdoor a Romaniei in Hamburg, Berlin, Munchen, Frankfurt – Germania, prin colantarea a 625 de taxiuri, campanie ce se desfașoara in contextul Campionatului European…

- Peste 600 de taxiuri din Germania vor fi colantate pentru a promova turismul din Romania in perioada Euro 2024 . In perioada desfasurarii EURO 2024, peste 600 de taxiuri colantate vor circula in Hamburg, Berlin, Munchen si Frankfurt, in cadrul unei campanii de promovare outdoor a Romaniei. Ministerul…

- Ieri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dl Ștefan-Radu Oprea, a fost in județul Neamț, unde a vizitat mai multe companii, impreuna cu Daniel Vasilica Harpa, președintele PSD Neamț și candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean, cu parlamentarii social-democrați, președinții…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost primit, miercuri, la Amiri Diwan, sediul conducerii Qatar-ului, de seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, premierul si ministrul de Externe al statului. Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere tete-a-tete, urmata de discutii in plenul celor doua…