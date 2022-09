Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, duminica seara, intre satele Hurjuieni și Fratauții Vechi, din comuna Galanești, județul Suceava. In urma accidentului aviatic și-au pierdut viața doua persoane. Una dintre victimele accidentului aviatic produs in județul Suceava este Bogdan Adomniței, fratele fostului ministru liberal al Educației, Cristian Adomniței. Acesta iși achiziționase recent un avion […] The post Avion de mici dimensiuni, prabușit in Suceava. Doua persoane au murit. Una este fratele unui fost ministru PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…