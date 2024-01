Stiri pe aceeasi tema

- Portul Constanța, situat la Marea Neagra, a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale din istorie in 2023, datorita unei creșteri a transporturilor din Ucraina și a proiectelor de infrastructura finanțate de Uniunea Europeana, a anunțat miercuri autoritatea portuara pentru Reuters.Portul a livrat…

- Bulgaria, Romania si Turcia intenționeaza sa incheie in aceasta saptamana un acord de cooperare pentru deminarea Marii Negre, a anuntat ministrul apararii bulgar Todor Tagarev, citat de EFE, potrivit Agerpres. «Razboiul din Ucraina, inceput de Rusia, implica riscuri pentru teritoriul nostru, pentru…

- Victoria Ucrainei in razboiul de uzura cu Rusia este puțin probabila in 2024, deși in teorie, este realizabila in anii urmatori, arata o analiza a publicației independente rusești Meduza. In același timp insa, spune analiza, infrangerea Kievului - cu excepția cazului in care livrarile occidentale de…

- Declarații amenințatoare din direcția Ambasadei Rusiei in Romania la adresa țarii noastre. E vorba despre un mesaj transmis prin intermediul retelelor sociale. Daca avioane F-16 folosite de Ucraina decoleaza de pe teritoriul Romaniei, Moscova va considera ca țara noastra participa la conflict si va…

- Ucraina va avea de infruntat o iarna grea, avertizeaza oficialii occidentali.„Este putin probabil ca linia frontului sa se schimbe prea mult in urmatoarele luni”, au explicat strategii militari occidentali.Fortele ucrainene se vor confrunta cu o iarna „dura” si cu un an dificil, deoarece evaluarile…

- „Pentru prima data in lume, in Marea Neagra a inceput sa opereze o flota de drone navale – o flota ucraineana”, a scris Zelenski pe Telegram. „Am reusit sa luam fata Rusiei in Marea Neagra”, a spus el. Zelenski a reamintit ca, inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, in februarie 2022,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exclus organizarea de alegeri prezidentiale, sustinand ca “nu este momentul”, transmite AFP, preluata de Agerpres. “E momentul pentru aparare, pentru lupta de care depinde soarta statului si a poporului, nu pentru farsa pe care doar Rusia o asteapta din partea…

- Primele avioane de lupta F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat premierul olandez Mark Rutte. “Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in curand, pentru a ajuta Ucraina in iarna care vine. Acelasi lucru este valabil…