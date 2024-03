Stiri pe aceeasi tema

- NATO va fi atrasa in razboiul cu Rusia daca Ucraina va fi invinsa de trupele Rusiei, transmite Lloyd Austin. "Știm ca in situația in care Putin reușește sa aiba succes aici, el nu se va opri. El va continua sa acționeze și mai agresiv in regiune. Iar alți lideri din intreaga lume, alți autocrați, vor…

- Aliatii presedintelui rus Vladimir Putin l-au avertizat, miercuri, pe presedintele francez Emmanuel Macron ca orice trupe pe care le-ar trimite in Ucraina ar avea acelasi sfarsit ca Marea Armata a lui Napoleon Bonaparte, a carui invazie in Rusia in 1812 s-a sfarsit cu moarte si infrangere, relateaza…

- ''Sa fim seriosi! Sa fim seriosi! NATO nu poate fi o alianta a la carte. In epoca in care traim, o alianta militara nu poate functiona dupa toanele presedintelui Statelor Unite: 'da, nu, maine, nu, depinde'. NATO exista sau nu exista''', a spus Borrell inaintea reuniunii informale a ministrilor dezvoltarii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat duminica impotriva afirmatiilor care „submineaza securitatea” Aliantei, dupa ce fostul presedinte american Donald Trump, care are sanse de a fi reales in noiembrie, a invocat posibilitatea de a nu mai apara statele aliate a caror contributie…

- Criza de muniții - in special obuze de artilerie - cu care se confrunta in prezent armata ucraineana face ca Rusia sa revina la vechea sa tactica a „pamantului parjolit”, prin care sa obțina caștiguri teritoriale in Ucraina pur și simplu prin apelarea la forța bruta. In lipsa unor contramasuri din partea…

- UPDATE 00.00 - Statele Unite și aliații lor au condamnat miercuri folosirea rachetelor nord-coreene de catre Rusia in Ucraina, calificand acest lucru ca fiind detestabil, in timp ce Seulul a spus ca tara invadata din februarie 2022 este un loc de testare pentru rachetele cu capacitatea nucleara ale…

- Putin s-a angajat sa „intensifice” atacurile impotriva Ucrainei , dupa zile de bombardamente aeriene de catre ambele parți. Vorbind in timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata va continua sa vizeze „instalațiile militare” ucrainene, conform BBC. El a numit un raid…