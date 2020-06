Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea exploziva a numarului de cazuri de coronavirus din ultimele doua saptamani amana masurile de relaxare de la 1 iulie, potrivit anunțului facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru.

- Numarul de imbolnaviri de COVID-19 a crescut din nou Foto: DSU Alte 321 de cazuri de îmbolnavire cu noul coronavirus au fost raportate miercuri, astfel ca bilanțul a ajuns la 24.826. Numarul zilnic de îmbolnaviri a crescut din nou, dupa doua zile în care fusese sub 250.…

- Avertisment inainte de votul din Parlament! Masurile de relaxare vin pe o curba descendenta a epidemiei in țara noastra, insa este nevoie de respectarea regulilor de protecție pentru ca situația sa nu se agraveze, avertizeaza Raed Arafat. Pe de alta parte, șeful Grupului pentru Situații de Urgența…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si…

- Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au declarat, in mai multe randuri, ca masurile de relaxare vor fi aplicate gradual, din doua in doua saptamani, in functie de evolutia epidemiologica.…

- Dragoș Patraru comenteaza declarația lui Nelu Tataru, care s-a aratat ingrijorat de momentul relaxarii, afirmand: “faptul ca suntem la suprafața nu inseamna ca nu ne putem duce la fund”. “Cred ca exprima cel mai bine poziționarea Romaniei in toți acești ani. Ce ar putea sa nu ne ingrijoreze?”, spune…

- Nelu Tataru a adaugat ca masurile de ozilare raman in functiune si ca acestea functioneaza, numarul infectiilor fiind in scadere si presiunea pe sistemul medical redusa. "Masurile de izolare functioneaza si presiunea pe spitale e redusa. Masurile de relaxare nu inseamna reluarea competitiilor…

- Mesajul ministrului sanatații cu prilejul Sarbatorilor Pascale Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Foto: Arhiva. "Respectarea restricțiilor și a regulilor de distanțare sociala este necesara mai mult ca oricând în urmatoarele doua saptamâni, care se anunța critice",…