- Potrivit datelor oferite recent de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, anul trecut rata incidentei tuberculozei a fost de 48/100.000 de locuitori, fiind inregistrate 9.572 de cazuri, dintre care 429 la copii. Datele au scos la iveala ca anul 2023 a fost al treilea an consecutiv…

- Poluarea aerului poate influenta sanatatea umana in diverse moduri, iar cercetarile indica faptul ca exista o legatura intre aceasta si tuberculoza, care poate creste riscul de imbolnavire prin mai multe mecanisme, sustin specialistii de la Institutul „Marius Nasta”. Potrivit institutului, scaderea…

- Rușii vor continua acțiunile ofensive pentru a destabiliza liniile de aparare ucrainene, in timp ce se pregatesc pentru o noua ofensiva in vara anului 2024, susține Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Aceasta situație a determinat specialiștii sa traga un semnal de alarma catre populație, subliniind importanța conștientizarii simptomelor asociate acestei infecții respiratorii. The post AVERTISMENTUL MEDICILOR Creștere alarmanta a cazurilor de pneumonie first appeared on Informatia Zilei .

- Cristian Paleru, medic specialist in chirurgie toracica la Institutul „Marius Nasta” si profesor universitar, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a luat in mod repetat mita de la pacienti.

- Cristian Paleru, medic specialist in chirurgie toracica la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” si profesor universitar, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a luat in mod repetat mita de la pacienti. Medicul a fost obligat…

- Un medic rezident de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a recunoscut ca a primit in mai multe randuri mita de la pacienti. Este vorba de Jan Palade, medic rezident in chirurgie toracica,…

- Cum imparțeau mita medicii corupti de la 'Marius Nasta': Utilizau o aplicatie financiara folosita de mulți romaniUn medic rezident de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la doi ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a recunoscut…