- Potrivit datelor oferite recent de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, anul trecut rata incidentei tuberculozei a fost de 48/100.000 de locuitori, fiind inregistrate 9.572 de cazuri, dintre care 429 la copii. Datele au scos la iveala ca anul 2023 a fost al treilea an consecutiv…

- Fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog, i-a salvat viașa unui deputat liberal caruia i se facuse rau și chiar și-a mușcat limba, intr-un avion deasupra Clujului. Este vorba despre o cursa care venea de la Oradea și mergea spre București. ”Cred ca a facut o lipotimie sau ceva in genul acesta. Dupa…

- Cristian Paleru, medic specialist in chirurgie toracica la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” si profesor universitar, a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare, dupa ce a recunoscut ca a luat in mod repetat mita de la pacienti. Medicul a fost obligat…

- O Martora a lui Iehova a dat in judecata Spania la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru ca i-a administrat o transfuzie de sange in timpul unei intervenții chirurgicale impotriva voinței sale.Rosa Edelmira Pindo Mulla, o femeie ecuadoriana care traiește in Spania, susține ca este victima…