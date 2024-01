Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii au anunțat ce nota a primit Ianis Hagi dupa Alaves – Betis 1-0. Fiul lui Gica Hagi a fost titular in partida care a adus calificarea echipei sale in optimile competiției. Dupa o luna in care nu a mai fost titular la formația din La Liga, tehnicianul lui Alaves a contat pe serviciile mijlocașului…

- Elena și Ianis Hagi și-au programat o petrecere de cununie memorabila, și le-a ieșit. Pentru cei aproape 400 de invitați ca fost o onoare sa participe la evenimentul in care marele Hagi a fost socru mare și cel mai puțin important a fost darul de nunta. Eveniment important in viața celor doi tineri,…

- Prima reactie a lui Gigi Becali, dupa ce a cantat si dansat la cununia lui Ianis Hagi. Becali a facut show la cununia fiului lui Gica Hagi. Gigi Becali a cantat pentru Ianis Hagi si a aruncat cu banii in stanga si in dreapta pe dedicatii. Desi anuntase ca nu mai merge la astfel de […] The post Prima…

- Cu o etapa inaintea incheierii grupei preliminare, echipa nationala de fotbal a Romaniei a obtinut calificarea matematica la Campionatul European din Germania, care se va disputa in 2024.Tricolorii au invins Israel cu 2 1, iar Romania merge din nou la un turneu final.Golul victoriei a fost marcat de…

- Ianis Hagi a „spart gheata” si a marcat primele sale goluri la Alaves. Fiul „Regelui” a reusit o „dubla” in victoria cu 10-0 a echipei sale, din Cupa Regelui, victorie obtinuta in fata celor de la Deportivo Murcia. Ianis Hagi a fost imprumutat de Alaves la inceputul sezonului, de la Rangers. International…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…

- Maria Popescu, fiica lui Gica Popescu și verișoara lui Ianis Hagi, i-a urat un mesaj special pe Instagram fiului lui Gica Hagi, care duminica a implinit duminica, 22 octombrie, 25 de ani. Mijlocașul imprumutat de Rangers in Spania, la Deportivo Alaves a implinit duminica, 22 octombrie, 25 de ani. Maria…

- A fost petrecere mare in familia lui Ianis Hagi, in urma cu o zi! Fotbalistul și iubita lui, Elena Tanase, au avut parte de petrecerea de logodna, eveniment care a ținut primele pagini ale ziarelor. La doar o zi dupa ce a facut show pe Arena Nationala, in duelul dintre Romania si Andorra, fiul „Regelui”…