Avem un NOU candidat la prezidențiale. Cine este misteriosul politician Romania ar putea avea al doilea presedinte german consecutiv. Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei, nu exclude o viitoare candidatura la Presedintia Romaniei, insa afirma ca momentan nu are asemenea planuri, ci vrea sa se concentreze pe ceea ce are de facut la primarie. "Nu sunt primar, nici n-am putut sa dovedesc ca energia mea și optimismul meu va avea roade, așa ca mi se pare total ca nu este deloc momentul sa ma gandesc la așa ceva. Nu am un plan sa fac o cariera politica, dincolo de ceea ce vreau sa fac in Timișoara acum. In viața mea nu exclud nimic și pana acum mi-a prins bine. Daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

