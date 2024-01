Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii exclude extinderea conflictului dintre Rusia si Ucraina si afirma ca Romania detine radare de nivel tehnologic foarte ridicat, pentru depistarea dronelor militare, dar exista o serie de limitari care tin de ”factori obiectivi” in ceea ce priveste detectarea acestora. Ministrul Apararii,…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a aratat optimist pentru anul 2024. Deși situația este din ce in ce mai incordata la nivel mondial, Tilvar nu crede ca vom avea parte de un razboi in interiorul granițelor. Angel Tilvar e convins ca nu vom avea razboi in Romania Tilvar iși bazeaza afirmațiile pe faptul…

- Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, ca Rusia finanțeaza organizații extremiste in Romania și, in general, in Europa de Vest, fie ca e vorba de partide de dreapta ori de stanga și „fie ca vorbim de organizații civice…

- Deputatul european Siegfried Mureșan: "Vetoul Ungariei privind revizuirea Bugetului multianual al Uniunii Europene este o veste proasta, dar nu creeaza o problema imediata. Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027 a fost decis in anul 2020. De atunci a trebuit sa facem multe lucruri…

- Un numar de 430.000 de romani au venit in Antalya in vacanta in acest an, fata de recordul din anul 2019 (270.000 de turisti romani), afirma Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care citeaza informatiile oferite de Aeroportul din Antalya. El sustine ca e greu de crezut aceasta cifra,…

- Prețurile la gaze și electricitate s-au stabilizat in Europa, dar facturile sunt in continuare in creștere fața de anul trecut: acest lucru se datoreaza faptului ca multe țari nu au reinnoit ajutoarele acordate de stat pentru a sprijini populația. Prețurile la electricitate și gaze se stabilizeaza.…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov,mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc in deriva in Marea Neagra.Ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis viziteaza, astazi, Ungaria. Este prima vizita a unui șef de stat roman in aceasta țara, in ultimii 14 ani. „Vizita are loc in contextul unei dinamici crescute a contactelor la nivel inalt, dupa vizita oficiala efectuata de președintele Katalin Novak la Bucuresti, in septembrie…