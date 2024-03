Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe X (fostul Twitter) Eduard Hellvig și-a exprimat opinia ca discursul liderului AUR nu pot fi tratate ca simple afirmații facute in graba, pe fondul entuziasmului legat de serbarea ZIlei Unirii. "Zilele trecute, un domn a cuvantat despre nevoia de a avea bune relații de cooperare cu…

- Eduard Hellvig, fostul director al SRI, posibil pretendent la un post de europarlamentar din partea PNL< a lansat un atac la adresa senatorului Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al AUR, invocand o declarație a acestuia din urma. „Zilele trecute, un domn a cuvantat despre…

- Angel Tilvar, ministrul Apararii, a explicat marți, 2 ianuarie, cum va fi anul 2024 pentru Romania din punct de vedere al securitații in contextul evoluției razboiului din Ucraina. „2023 a fost un an complicat din punct de vedere securitar pe care imi place sa cred ca Romania l-a trecut cu bine. Vor…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca bugetul de care ministerul a beneficiat in ultimii ani a permis cumpararea de echipamente militare performante pe care acum alte state si le doresc și anunta ca Romania va cumpara si ”alte echipamente de tip asemanator”. ”Este un moment in care toata lumea…

- Ministrul Apararii exclude extinderea conflictului dintre Rusia si Ucraina si afirma ca Romania detine radare de nivel tehnologic foarte ridicat, pentru depistarea dronelor militare, dar exista o serie de limitari care tin de ”factori obiectivi” in ceea ce priveste detectarea acestora. Ministrul Apararii,…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a aratat optimist pentru anul 2024. Deși situația este din ce in ce mai incordata la nivel mondial, Tilvar nu crede ca vom avea parte de un razboi in interiorul granițelor. Angel Tilvar e convins ca nu vom avea razboi in Romania Tilvar iși bazeaza afirmațiile pe faptul…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca, dupa ”un an complicat” din punctul de vedere al securitatii, anul care a inceput va aduce noi ”provocari”. Intrebat daca va fi razboi si in Romania, ministrul Apararii raspunde negativ, explicand ca ”avem garantii de securitate pe care Romania nu le-a mai…

- Deputatul european Siegfried Mureșan: "Vetoul Ungariei privind revizuirea Bugetului multianual al Uniunii Europene este o veste proasta, dar nu creeaza o problema imediata. Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027 a fost decis in anul 2020. De atunci a trebuit sa facem multe lucruri…