Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile canadiene au anuntat sambata moartea a patru persoane in estul tarii, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario si Quebec.

- Autoritatile ruse i-au informat pe membrii familiei unui marinar rus ucis pe crucisatorul Moskva, scufundat in Marea Neagra, ca statul nu le va oferi nicio compensatie financiara, asa cum promisese Vladimir Putin in cazul victimelor razboiului din Ucraina, scrie ziare.com. Potrivit sursei citate, Egor…

- Un sofer de 73 de ani si-a pierdut viata, vineri, pe Drumul National 72, intre Targoviste si Gaesti, in judetul Dambovita. Cativa martori le-au spus politistilor ca omul ar fi circulat in zig-zag, iar intr-o panta a patruns pe sensul opus si s-a izbit frontal cu un camion. La volanul camionului se afla…

O femeie și un copil au murit, luni seara, intr-un accident produs pe o șosea din județul Bihor. Alte doua victime, o femeie și un copil de 10 ani, au ajuns la spital.

- Vladimir Bortko, politician și regizor rus, a lacrimat in timpul unei emisiuni TV din cauza scufundarii navei amiral „Moskva” in Marea Neagra. Bortko a spus ca reprezinta un „casus belli (motiv de razboi) real” fața de Ucraina. Autoritațile ruse nu au pus incidentul pe seama unui atac, ci doar au anunțat…

- Trei persoane au murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, miercuri, pe drumul european 85, intre localitatile Racaciuni si Cleja. ‘La sosirea fortelor de interventie s-a constatat ca in accident sunt implicate patru autoturisme. In urma coliziunii dintre acestea au rezultat…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in Capitala, in zona Pipera. Din nefericire, o tanara in varsta de 36 de ani avea leziuni incompatibile cu viața, așa ca a fost declarata decedata. Iata cum s-a intamplat totul!

O femeie de 65 de ani a murit, iar un barbat de 63 de ani a fost ranit, intr-un accident de circulatie care a avut loc, joi, pe DN 58, intre localitatile Brebu si Paltinis, din judetul Caras-Severin, potrivit Agerpres.