Aurescu: Reforma serviciilor consulare constituie o prioritate ''zero'' a conducerii MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a prezentat, joi, in cadrul unei discutii cu senatorul pentru Diaspora Radu-Mihai Mihail, liniile de actiune avute in vedere de MAE privind reforma serviciilor consulare.



Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Aurescu a subliniat ca reforma serviciilor consulare constituie o prioritate "zero", in vederea facilitarii adecvate a accesului cetatenilor romani la acestea si imbunatatirii ample a calitatii si conditiilor lor de procesare.



El a precizat ca MAE va continua sa actioneze pentru extinderea retelei consulare si modernizarea…