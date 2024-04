Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat azi proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul asistenței sociale, proiect al carui parcurs legislativ a inceput pe 7 septembrie 2023 cand a fost prezentat in prima lectura in ședința de Guvern. Se imbunatațesc, astfel, 6 acte normative…

- Furnizarea serviciilor sociale, fara licența, va fi sancționata penal. Amenzile pentru nereguli in domeniu Camera Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale. Acesta a fost prezentat pe 7 septembrie 2023, in prima…

- Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul asistenței sociale. Acest proiect a inceput pe 7 septembrie 2023 cand a fost prezentat in prima lectura in ședința de Guvern . Se imbunatațesc, astfel, 6 acte normative esențiale pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut miniștrilor și parlamentarilor sa caute soluții de reformare totala a sistemului de asistența sociala, dupa cazul infiorator al ”azilelor groazei”. In Parlament au fost adoptate ample reforme ale sistemului de asistența sociala. Camera Deputaților a adoptat marți…

- Senatul a adoptat, marti, in plen, o propunere legislativa prin care se dubleaza cuantumul amenzilor aplicate in cazul savarsirii faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, ordinii si linistii publice, informeaza AGERPRES . Potrivit propunerii legislative initiate de senatorul neafiliat…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat ca este nevoie de un echilibru intre cresterea calitatii educatiei, imbunatatirea performantelor cadrelor didactice si investitii. ”Tot ceea ce facem in sistem este pentru ca fiecare copil sa-si poata atinge potentialul. Iar asta trebuie sa se traduca, indiferent…

- Asistenții personali angajați de consiliile raionale și de primaria mun. Balți vor fi transferați in subordinea agențiilor teritoriale de asistența sociala. Reforma sistemului de asistenta sociala „RESTART”, lansata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in anul 2023, prevede schimbari in modul…