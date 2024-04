Legea inițiata de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale și adoptata de Parlament a fost promulgata astazi prin decret de catre Președintele Romaniei. „Legea a fost gandita sa imbunatațeasca protecția beneficiarilor atat in privința standardelor pe care furnizorii de servicii sociale trebuie sa le indeplineasca, cat și in privința finanțarii”, a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii […] The post A fost promulgata legea care reformeaza intreg sistemul de asistența sociala appeared first on Puterea.ro .