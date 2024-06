Stiri pe aceeasi tema

- Temele centrale de pe agenda Consiliului au vizat dimensiunea sociala a Pieței Unice, propunerea de Directiva privind imbunatațirea conținutului programelor de stagiu și condițiile de munca pentru stagiari și asigurarea unei tranziții line de la educație la piața muncii, precum și revizuirea Directivei…

- Ministra Muncii si Solidaritatii SocialeSimona Bucura Oprescu a participat, joi la Luxemburg, la reuniunea Consiliului EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs/Consiliul de Ocupare, Politica Sociala, Sanatate si Afacerile Consumatorului), sectiunea dedicata

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a participat joi, 20 iunie, la Luxemburg, la reuniunea Consiliului EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs/ Consiliul de Ocupare, Politica Sociala, Sanatate si Afacerile Consumatorului), sectiunea dedicata ministrilor…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, si ministrul pentru Europa si Afaceri Externe din Republica Albania, Igli Hasani, au semnat miercuri, 5 iunie, la Bucuresti, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Republica…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas Schmit, au vizitat Uzina Dacia din Mioveni, județul Argeș. In cadrul vizitei, cei doi oficiali s-au intalnit cu Jean Andre Barbosa, vicepreședinte pentru afaceri…

- Zilele acestea, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a efectuat o vizita in Spania. Acolo s-a intalnit cu romanii care muncesc in aceasta țara. S-a declarat foarte mandra de statutul pe care romanii și l-au caștigat in Regatul Spaniei. „M-am simțit tare bine in mijlocul…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu aduce o serie de precizari cu privire la supraimpozitarea pensiilor in Romania. Simona Bucura-Oprescu spune ca a existat un proiect de supraimpozitare a pensiilor la propunerea unor senatori, insa Ministerul Muncii s-a opus. „Pensiile sunt supuse aceleasi impozitari.…