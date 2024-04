Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a confirmat informația privind intreruperea serviciilor consulare pentru cetațenii ucraineni de virsta de mobilizare care se afla in strainatate. Dupa cum relateaza "Adevarul European", el a publicat comentariul corespunzator pe Twitter (X). Kuleba a menționat…

- Ucraina a suspendat pana la noi ordine serviciile consulare pentru cetatenii care au varsta mobilizarii si care traiesc in strainatate, cu exceptia celor necesare pentru revenirea in Ucraina, informeaza marti o linie de asistenta telefonica a guvernului, in ceea ce pare a fi o masura pentru stimularea…

- UPDATE 16:20 - Trupurile unei mame si bebelusului ei de opt luni au fost scoase duminica de sub daramaturile unui bloc cu mai multe etaj, lovit in urma unui atac rusesc cu drona in noaptea de vineri spre sambata la Odesa (in sudul Ucrainei), ceea ce ridica numarul mortilor la 10, au declarat autoritatile…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui "exclusa" in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, "nu exista un consens" pentru aceasta ipoteza, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Nu exista astazi un consens pentru…

- Chișinaul și Kievul nu au discutat deocamdata „in mod substanțial” problema oferirii de catre Ucraina a serviciilor consulare in regiunea transnistreana. Precizarea a fost facuta pentru NM de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), dupa ce autoritațile din țara vecina au anunțat ca Ucraina și-ar putea…

- Imaginile cu drona terestra ucraineana in acțiune au aparut la exact un an dupa ce Moscova anunța ca va arunca in lupta un vehicul autonom care poate schimba dramatic modul in care se desfașoara confruntarile cu forțele ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 704. O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera.