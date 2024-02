Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și situația de securitate din regiunea Marii Negre, au fost principalele teme ale intrevederii pe care ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut-o luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform mediafax.Ministrul de externe…

- Razboi in Ucraina, ziua 657. Tarile membre ale Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord cu privire la al 12-lea pachet de sanctiuni contra Rusiei, care se va concentra pe interzicerea importurilor de diamante provenite din Rusia si pe noi mas

- Vicepremierul Ucrainei a venit la București și a purtat discuții cu ministrul roman al Afacerilor Externe, anunța un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Olha Stefanishyna este vicepremier pentru integrare europeana și euro-atlantica a Ucrainei. Ea a avut, in ziua de 8 decembrie…

- Protectia drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale este importanta pentru un stat ucrainean incluziv, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, in cadrul unei declaratii comune cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana si euroatlantica al Ucrainei,…

- Ministrul rus de externe a adus acuzații la adresa sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, si a secretarului de stat american Antony Blinken pentru ca nu au participat alaturi de el la o reuniune a Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la Skopje, potrivit EFE, noteaza Agerpres.Lavrov…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a dispus sa se activeze “Celula de Criza Interinstituționala”, pentru a analiza situația marinarului roman de pe nava capturata de gruparea Houthi din Yemen. “La data de 19 noiembrie a.c., nava Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, care naviga…