Aur și argint pentru elevii români care au participat la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori Elevii romani au obținut o medalie de aur și trei de argint la Olimpiada Balcanica de Informatica pentru Juniori. Competiția a avut loc in Macedonia de Nord și s-a desfașurat in perioada 25-28 noiembrie 2023. Ediția de anul acesta a competiției s-a desfașurat in mediul online, iar echipa reprezentativa a Romaniei a fost gazduita la Craiova, probele desfașurandu-se la Colegiul Național „Frații Buzești”. Neacșu Matei, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatica din București, este elevul care a caștigat medalia de aur. Cele trei medalii de argint au fost obținute de Mureșan Luca Valentin,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

