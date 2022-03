Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, critica Ordonanța de Urgența pe energie anunțata de Guvern. Ne putem lua adio de la gazele din Marea Neagra, susține Nasui, la RFI. Reprezentantul USR considera ca OUG pe energie va avea un efect distructiv in economie, inclusiv prin renunțarea la exploatarea…

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) acuza coalitia de guvernamant ca a votat impotriva initiativei privind impozitarea drastica a pensiilor speciale.

Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica Guvernul Ciuca pentru haosul pe care l-a creat cu formularul digital PLF și ii cere acestuia sa anuleze toate amenzile aplicate pentru nerespectarea restricțiilor in perioada pandemiei.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) lanseaza un apel la presedintii Romaniei si Republicii Moldova, Klaus Iohannis si Maia Sandu, precum si la cele doua parlamente, sa initieze "cat mai rapid" discutii si negocieri "pentru a deschide calea reunirii celor doua state locuite majoritar de romani".…

- Alianta pentru Unirea Romanilor condamna invazia militara a Rusiei in Ucraina si anunta o actiune de protest in fata Ambasadei Federatiei Ruse. "Condamnam invazia militara a Rusiei in Ucraina. Suntem ingrijorati de soarta etnicilor romani din nordul Bucovinei si sudul Basarabiei, dar si de amenintarile…

Liderii partidelor din coaliția de guvernare vor discuta, in ședința de marți, pachetul de masuri care sa protejeze in continuare toate categoriile de consumatori de energie și dupa 1 aprilie, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, potrivit Mediafax.

PNL va propune in ședința de marți a coaliției de guvernare prelungirea compensarii facturilor la energie și dupa luna aprilie, spun surse liberale. Liberalii vor mai cere un pact pe energie pana in 2026 prin care o suma fixa este investita in energie anual.

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) invita mai multe formatiuni politice - PMP, PNTCD, Alternativa Dreapta, Coalitia pentru Natiune -, dar si societatea civila sa se alature initiativei sale privind constituirea Polului Conservator, informeaza Agerpres.