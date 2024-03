Stiri pe aceeasi tema

- ”Salut reusita Romaniei in procesul privind Rosia Montana si felicit echipele de specialisti implicate cu profesionalism in sustinerea cauzei noastre, in cadrul procesului de arbitraj international de la ICSID. Dupa multi ani de contestari si dezbateri, atat politice, cat si juridice, suntem astazi…

- ”Am castigat procesul impotriva Gabriel Resources. Nu pot stapani bucuria pe care o am. Compania a inceput cu mine si a dorit sa termine cu statul roman in a cere despagubiri. 16 ani de procese, cereri de despagubiri, presiuni politice, joc murdar. Doamne, nu-mi vine sa cred!!!! Ma bucur ca un copil…

- ”Romania castiga procesul Rosia Montana. Nu exista despagubiri de platit. Ciolacu, Bolos, PSD/PNL impreuna cu posturile TV in care pompeaza sute de milioane au isterizat Romania saptamani de-a randul cu o campanie toxica impotriva USR. Oare a fost o campanie pentru ca grangurii pesedisti sa faca bani…

- O știre de senzație a venit in cursul zilei de astazi. O firma din Romania a recunoscut ca este acționar important la firma Gabriel Resources, cea care cere Romaniei despagubiri enorme in dosarul Roșia Montana . Acum s-a aflat ca o firma romaneasca este acționar important in compania canadiana care…

- Brokerul BRK Financial Group este din Cluj-Napoca. Aceste actiuni au fost achizitionate la pretul mediu de 0,39 dolari canadieni la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group detine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources; fiecare warrant da dreptul de a cumpara (subscribe) o actiune…

- George Simion și echipa sa de la Alianța pentru Unirea Romanilor AUR au decis ca e momentul sa se afișeze la Conservative Political Action Conference (CPAC) din Washington D.C. Acolo acorda interviuri pentru canale media mici și foarte mici. Intr-unul dintre acestea, liderul AUR a numit comasarea alegerilor…

- "Simion face treaba buna in SUA!Aici e-n poza cu alt "putinist", vedeta actuala nr. 2 a republicanilor, dupa Trump, anume Vivek Ramaswamy, unul dintre candidații pentru nominalizarea la vicepreședinte SUA.Simion se mișca precum peștele-n apa in America, exact in perioada in care alde Soros și Kavalec…

- Actorul Dan Puric a anunțat la finalul spectacolului ”Votați, ma”, susținut pe scena teatrului Luceafarul ca va candida la alegerile prezidențiale. El susține ca are sprijinul politic din partea lui George Simion și a partidului AUR. Acesta a vorbit la finalul spectacolului despre situația politica…