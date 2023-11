Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit. Presedintele interimar al Camerei […] The post AUDIO. Jigniri fara precedent in Parlament. Simonis: Un deputat mai rusofil mi-a spus „Am sa o violez pe ma-ta!”. Replica lui Simion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .