Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 milioane de euro reprezinta investitiile pe care Partidul National Liberal le-a facut in ultimii ani in municipiul Piatra-Neamt! Fie ca vorbim de reabilitari de strazi si poduri, de investitii in reteaua scolara si cea de agrement sau in sanatate, toate aceste proiecte au crescut calitatea…

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Se implinesc 20 de an de la cel mai mare val de extindere a Uniunii Europene. Pe 1 mai 2004, la Blocul comunitar au aderat 10 țari. Este vorba de Cipru, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Pe linga 10 membri noi, Uniunea Europeana s-a ales cu 73…

- Presedintele AUR, George Simion, a propus ca toate partidele conservatoare si suveraniste din Uniunea Europeana sa semneze un memorandum comun prin care sa isi asume ca nu o vor sustine pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat la sefia Comisiei Europene. Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala…

- „…despre mine va pot spune ca sunt al doilea vis al mamei mele, un vis infașat intr-o rugaciune plansa in vara anului 1977, in satul salajean Ulciug. Socotitul pe degete și buchisitul cuvintelor le-am invațat la școala din sat, apoi gimnaziul și liceul le-am urmat in Cehu Silvaniei. Sunt absolventa…

- Venirea lui Tudorel Toader in 2016 la conducerea Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) a fost vazuta ca o binecuvantare, la vremea respectiva, de catre comunitatea academica interna.Mandatele precedentului rector, economistul Vasile Ișan (2008-2016), au fost ințesate de restricții financiare…

- Inainte ca majoritatea posturilor importante din institutiile Uniunii Europene sa fie alocate, ceea ce se va intampla dupa alegerile europarlamentare din 6-9 iunie, o serie de diplomati europeni importanti fac deja obiectul unei remanieri ori si-au asigurat de pe acum noi locuri de munca. Desi in…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, stam de vorba cu domnul profesor universitar, doctor in filologie, Leonte Ivanov de la Catedra de Slavistica „Petru Caraman” a Facultații de Litere din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Astazi, povestim despre „KITEJ-GRAD”, revista lunara de cultura…