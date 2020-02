Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:08 – Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a primit aviz pozitiv, marti, din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Membrii comisiilor au avizat pozitiv noul mandat cu 23 de voturi…

- *** Transmisie in direct - Sedinta comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului Comisiile de specialitate ale Parlamentului se reunesc, marti, pentru a continua audierile ministrilor propusi sa faca parte din Guvernul Orban II. Este cea de-a doua zi de audieri,…

- Audierea miniștrilor din Cabinetul Orban 2 continua, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dintre cei patru membri ai Guvernului, audiați luni, unul singur a primit aviz pozitiv in comisii, și anume ministrul Apararii Nicolae Ciuca. Votul de investire va fi dat pe 24 februarie.…

- Audierea miniștrilor din Cabinetul Orban 2 continua, marți, in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dintre cei patru membri ai Guvernului, audiați luni, unul singur a primit aviz pozitiv in comisii, și anume ministrul Apararii Nicolae Ciuca. Votul de investire va fi dat pe 24 februarie.Ministrul…

- PSD vrea sa fie foarte dur la audieri cu anumiti ministri din Guvernul Orban, la audieri. Potrivit unor surse, sunt vizati urmatorii ministri: Florin Citu, Violeta Alexandru, Ion Stefan si Catalin Predoiu. Cele mai dure intrebari vor fi adresate aici.In schimb, exista si ministri care sunt considerati…

- Birourile Permanente reunite ale celor doua camera ale Parlamentului au decis calendarul investirii Guvernului Orban 2.Audierile ministrilor in comisii vor avea loc in zilele de 17, 18 si 19 februarie.Votul in plen al cabinetului Orban II va avea loc pe 24 februarie, la ora 16:00. ...

- Guvernul va adopta azi doua ordonante de urgenta: una privind organizarea alegerilor anticipate, alta privind alegerea presedintilor de Consilii Judetene in mod indirect, prin votul consilierilor judeteni. In cazul in care motiunea de cenzura va trece miercuri de votul Parlamentului, Guvernul Orban…

- Parlamentarii Pro România nu vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu. El spune ca moțiunea ”înca se joaca", și ca, din câte știe, votul va fi miercuri, la ora 12.00.Adrian Țuțuianu crede ca moțiunea de cenzura…