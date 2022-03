Stiri pe aceeasi tema

- Will Smith i-a cerut scuze, luni, actorului de comedie Chris Rock pentru ca l-a palmuit pe scena galei Academiei Americane de Film din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza dpa. Will Smith, care a castigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul „King Richard”,…

- Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut…

- Will Smith pierde Oscarul caștigat dupa ce l-a batut pe Chris Rock? Fanii s-au intrebat daca Will Smith ar putea pierde Oscarul dupa ce l-a lovit pe Chris Rock pe scena, chiar in timpul galei. Incidentul s-a intamplat dupa ce actorul de comedie a facut o gluma deplasata despre soția lui Smith, Jada…

- Departamentul de Politie din Los Angeles a confirmat pentru Variety ca actorul Chris Rock „a refuzat sa depuna plangere” in urma altercatiei cu Will Smith la cea de-a 94-a editie a galei premiilor Academiei Americane de Film care a avut loc duminica seara, la Los Angeles. Smith a urcat pe scena in…

- “Nu mai pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa ce a urcat pe scena si l-a palmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru “cel mai bun documentar”. UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe — David Mack…

- Premiile Oscar 2022. "CODA" de Sian Heder a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 94-a editie a galei premiilor Academiei Americane de Film. Decernarea premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles, evenimentul fiind prezentat de actritele Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes.…

- Will Smith, castigatorul premiului Oscar pentru rolul principal din filmul King Richard l a palmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume facute pe seama sotiei sale, Jada Pinkett Smith, informeaza DPA citat de Agerpres.ro.Cu cateva secunde…

- Cu cateva secunde inainte sa prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunandu-i ca abia asteapta sa o vada jucand in continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott in 1997 si in care rolul principal a fost…