Mike Burgess, șeful serviciilor de informații din Australia, a facut o cerere neobișnuita miercuri, aducand in discuție accesul la mesajele criptate, un subiect controversat ce implica echilibrul intre securitatea naționala și protecția vieții private. Burgess a solicitat giganților tehnologiei, precum Apple, Google și Microsoft, sa coopereze mai mult și sa permita un acces limitat la […] The post Șeful serviciilor de informații din Australia cere giganților tehnologiei acces la mesajele criptate appeared first on Puterea.ro .