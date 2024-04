Au revenit grijile Voluntariul a batut inca o data pe „Ilie Oana”, de data aceasta mai dur ca niciodata. A fost un greu de crezut 4-0 pentru ilfovenii remontați de catre fostul antrenor petrolist Florin Parvu, scor venit dupa o prestație de coșmar a „lupilor”, incapabili sa aiba reacție intr-un meci in care au fost, efectiv, de nerecunoscut! Prea multe n-ar fi de spus despre ceea ce s-a intamplat in jocul din cea de-a treia etapa a play-out-ului Superligii. O infrangere dura, fara drept de apel, conturata inca din prima jumatate a primei reprize. Moldovenii Rața (20) și Armaș (24) au speculat naivitațile din defensiva… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea II Craiova a bifat cea de-a doua victorie din play-out-ul Ligii 3 – seria 7, caștigand vineri, pe „Aripile“, cu 6-3, in fața Gilortului Targu Carbunești. Golurile „satelitului“ Științei au fost marcate de Robert Chifa (’15), Cosmin Stana (’19), Albert Vancea (’65, ’67), Florin Gașpar (’75)…

- Petrolul a deschis play-out-ul cu o victorie vitala, cele trei puncte obținute in fața Craiovei venind ca un pansament absolut necesar dupa o perioada deloc liniștita pe „Ilie Oana”. Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Jair (61, cu oarecare ajutor de la Achim, care a deviat un șut, oricum,…

- FC Voluntari și U Cluj se intalnesc in etapa cu numarul 30 a Superligii, ultima din sezonul regular. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 4, Orange Sport 4 și Prima Sport 3 Programul complet al rundei #30 din Superliga FC Voluntari - U Cluj, live de la 20:00 Click AICI pentru…

- Universitatea Craiova a reușit o victorie frumoasa, cu 3-2, joi seara, la Ploiești, in fața Petrolului, in etapa 28 a Superligii. A fost un meci bun facut de baieții lui Ivaylo Petev, care s-au mai jucat o data cu nervii suporterilor olteni. Au condus cu 2-0, dar au fost egalați, apoi au revenit, au…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida sustinuta luni seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (6.130 spectatori), in fata formatiei FC Voluntari. Confruntarea a „inchis“ etapa 27 a Superligii. Alb-albaștrii au inceput bine meciul. Au avut o bara prin Crețu, dupa o centrare a lui Mitrița…

- Hermannstadt și Petrolul s-au anulat reciproc in meciul de la Sibiu, remiza dintre trupele conduse de catre Marius Maldarașanu și Florin Pirvu convenindu-le, in primul rand, contracandidatelor din lupta pentru un loc in play-off. Doua dintre „specialistele” sezonului in materie de meciuri incheiate…

- Voluntari - Hermannstadt, meci din etapa #24 din Superliga, se disputa luni de la 17:00. Partida e live pe GSP.ro și in direct la Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Programul complet și rezultatele etapei #24 Voluntari - Hermannstadt, live de la 17:00 Click aici pentru live+statistici Voluntari…