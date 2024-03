Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari l-a demis astazi pe Nicolae Dica (43 de ani), iar ilfovenii cauta antrenor in acest moment. Au circulat mai multe variante de tehnicieni, insa Florin Pirvu pare cel mai aproape de clubul aflat pe locul 15 in Superliga. Florin Pirvu, fostul antrenor de la Petrolul, ar fi favorit sa-i preia…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Bernd Storck (61 de ani) și Ion Gheorghe (24 de ani) și-au aruncat cuvinte grele dupa fluierul final. Ion Gheorghe a fost introdus in minutul 87 al meciului dintre FCSB și Sepsi, cand gazdele conduceau cu 1-0. N-a avut timp sa…

- George Gavrilaș (33 de ani) a parasit in aceasta seara Petrolul, fara sa joace nici macar un minut in gruparea prahoveana. Nascut la Sighetu Marmației, Gavrilaș are in palmares toate cele trei trofee interne, caștigand titlul, Cupa Romaniei și Supercupa Romaniei cu Astra Giurgiu, dar și inca o Cupa…

- Luna decembrie a fost una foarte buna pentru FCU Craiova. Ar fi fost una impecabila daca nu exista infrangerea 0-2 cu U Cluj. Oltenii au in schimb numai victorii cu FCSB (in Cupa Romaniei), dar și cu FC Botoșani, FC Voluntari și Petrolul in Superliga. Evoluțiile bune sub comanda italianului Giovanni…

- UTA Arad dorește sa il transfere pe Eligijus Jankauskas (25 de ani), extrema dreapta de la FA Siauliai, din Lituania. UTA incearca sa evite retrogradarea in acest sezon. Dupa primele 21 de etape, aradenii se claseaza pe 12, cu 24 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari, echipa aflata pe loc de baraj.…