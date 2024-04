Liga 3 | Universitatea II Craiova a trecut la scor de Gilortul Universitatea II Craiova a bifat cea de-a doua victorie din play-out-ul Ligii 3 – seria 7, caștigand vineri, pe „Aripile“, cu 6-3, in fața Gilortului Targu Carbunești. Golurile „satelitului“ Științei au fost marcate de Robert Chifa (’15), Cosmin Stana (’19), Albert Vancea (’65, ’67), Florin Gașpar (’75) și Robert Petculescu (’87). Gorjenii au replicat prin Alexandru Avramescu (’61 – penalti), Constantin Roncea (’68) și Bogdan Danaricu (’85). Universitatea II Craiova: Goga – Gașpar, Tomașec, Mendy, Ene (’42, Nițuica) – Lapadatescu – Stana (’63, Petculescu), Chifa (’53, Tomșa), Gaina (’63, A. Vancea)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

