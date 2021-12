Au curs râuri de lacrimi pentru frumoasă româncă împușcată de bătrânul italian – Loredana a ajuns în sicriu alb în satul natal Lacrimi si durere pentru Loredana. Femeia impuscata mortal de sotul italian a ajuns acasa in sicriu alb. A fost jale si multa durere in satul natal pentru Loredana. Femeia impuscata mortal de fostul sau sot italian a ajuns acasa la Puscasi, judetul Vaslui, in sicriu alb. Luni, 27 decembrie, in cea de-a treia zi de Craciun, mama a doi copii va fi condusa pe ultimul drum. Cortegiul funerar format din zeci de masini a ajuns in satul vasluian, sambata seara, chiar in seara de Craciun. Femeia de 44 de ani a fost intampinata de familie si apropiati in lacrimi si multa jale. In fata casei parintesti,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

