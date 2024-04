Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- ”Ca si prim-ministru, este normal sa fiu mandru, alaturi de echipa guvernamentala, dar parca am o jena de a mai vorbi inca odata despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toti politicienii din Romania, toate guvernele din Romania, toti ministrii sanatatii au vorbit si si-au pus in oferta electorala…

- Ultima luna de iarna va fi una neașteptat de calduroasa, susțin specialiștii. Inca de saptamana viitoare sunt așteptate temperaturi de pana la 20 de grade Celsius. Doar ca incalzirea brusca a vremii aduce cu ea și o serie de probleme. Cei mai afectați vor fi copiii Medicii se bucura cel mai puțin de…

- Șeful Executivului spune ca nu mai poate privi cum se discuta despre cum nu sunt bani de pensii, in condițiile in care este vorba despre veniturile oamenilor care au construit Romania. "Sunt un om care stiu sa ma aplic si sa vad ca, daca continuam cu pomeni electorale, se duce Romania in cap. Dar nici…

- Șeful Executivului spune ca nu mai poate privi cum se discuta despre cum nu sunt bani de pensii, in condițiile in care este vorba despre veniturile oamenilor care au construit Romania. "Sunt un om care stiu sa ma aplic si sa vad ca, daca continuam cu pomeni electorale, se duce Romania in cap. Dar nici…

- Nicolae Ciuca a spus ca a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre protestele fermierilor inca de la inceputul acestora si ca „este datoria noastra la nivel de minister al Agriculturii, la nivel de Guvern, dar si la nivel de coalitie sa identificam solutiile prin care sa rezolvam problemele pe care…

- Intalnirea pe care v-o propun astazi este, in primul rand, o provocare. O provocare sa nu judecați, inainte sa analizați și sa citiți pana la capat. Colecția interviurilor mele de la Money.ro reunește academicieni, oameni de afaceri, artiști, oameni politici, scriitori, lideri din diverse domenii… Astazi…