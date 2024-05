Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu Florin Popa in 2022, ziua in care și-a botezat și fetița. Cei doi nu au facu cununia religioasa și nici nu se grabesc sa faca asta. Artista și soțul ei formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, insa, recunoaște ca intre ei…

- In ediția Acces Direct din aceasta seara a fost prezentat, din nou, cazul lui Dorel și Mari. Mari este persoana care a intrat in legatura directa saptamana trecuta in emisiune și s-a plans ca Dorel, partenerul ei de viața, a escrocat-o. Dupa patru ani de casatorie, cei doi au ajuns sa se certe. Dorel…

- Annes este o cantareața de succes și este cunoscuta datorita pieselor care au devenit hit-uri. A facut colaborari cu artiști consacrați, precum Jimmy Dub sau JerryCo. Atat pe partea de cariera, dar și in viața sentimentala, Annes se poate declara o femeie fericita și implinita! Cantareața are o relație…

- Alexandra Stan iubește din nou și este mai fericita ca niciodata. Chiar daca a avut parte de ghinion de-a lungul tipului din punct de vedere amoros, acum, cantareața se bucura de o frumoasa poveste de iubire alaturi de nou partener. Iata ce reguli i-a impus Alexandra Stan noului iubit! Artista iși dorește…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a martursit ca o lasa pe fiica ei sa aleaga ce iși dorește sa faca in viața. Artista nu vrea sa o influențeze pe Sofia in niciun fel. Cantareața a facut declarații cu privire la acest aspect important din viața ei. Iata ce a marturisit…

- Georgiana Lobonț și soțul ei iși construiesc locuința visurilor. Artista spune ca a pus ban pe ban in ultimii ani pentru noua casa, in care se vor muta de Craciun. Cantareața recunoaște ca și-a dorit ceva de lux, așa ca, a investit o suma importanta.

- Vladuța Lupau, cantareața numarul unu a Clujului, a fost prezenta la meciul Acs Avantul Bizonii impotriva FC Bonțida, finala Cupei Romaniei, zona Gherla. Indragita Vladuța Lupau a fost la meci cu fiul ei și i-a facut poze celui mic alaturi de Adrian Rus, soțul ei, care aparat buturile celor…

- Catalin Rizea a facut declaratii sincere despre relatia cu sotia, Adda! Ne-a dezvaluit cu ce probleme se confrunta in relatia de cuplu, dar si cum reusesc sa le depaseasca. Mai mult, un membru al familiei urmeaza sa intre in sala de operații.