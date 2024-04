Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul vizitei delgatiei Guvernului Romaniei conduse de premierul Marcel Ciolacu am intalnit comunitatea romaneasca de aici, datorita careia numele Romaniei este asociat cu seriozitatea si profesionalism. Statul Qatar poate deveni un partener extrem de important pentru tara noastra. Discutiile purtate…

- Marcel Ciolacu a discutat cu cu oamenii de afaceri din Qatar despre posibile parteneriate publice-private pentru Autostrada Comarnic – Brașov , dar și a caii ferate Predeal – Brașov. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a avut discuții cu oamenii de afaceri din Qatar despre investitii in Autostrada Comarnic…

- „Este unul dintre proiectele prezentate de catre domnul ministru, am prezentat si eu in conferinta de presa cu premierul din Qatar in ceea ce priveste Comarnic-Brasov. Comarnic-Brasov, din punctul meu de vedere si al ministrului Transporturilor, nu se poate decat prin parteneriat public-privat cu un…

- Intr-o vizita oficiala in Doha, capitala Qatarului, premierul Marcel Ciolacu a purtat miercuri intrevederi semnificative, conturand perspectivele de cooperare și colaborare intre Romania și Qatar. Printre principalele discuții s-au numarat intalniri cu Șeicul Faisal bin Qassim al-Thani, președintele…

- Dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investiții in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, și delegația oficiala le vor avea in cadrul vizitei de lucru in Statul Qatar, care incepe mar

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

