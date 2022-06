Au ajuns la Prinţul Charles pungi care conţineau milioane de euro? Printul Charles ar fi primit pungi care contineau milioane de euro in timpul unor intalniri cu un politician de rang inalt din Qatar. Printul Charles ar fi primit un total de 3 milioane de euro in timpul intalnirilor cu seicul Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani, fostul prim-ministru al Qatarului. Banii i-au fost inmanati mostenitorului tronului britanic intr-o valiza la o anumita ocazie, intr-un geamantan la o alta ocazie, precum si in saci de transport Fortnum & Mason, magazinul de lux care detine un mandat regal pentru a aproviziona casa printului. Se presupune ca aceste predari ar fi avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

