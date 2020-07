Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca accesul rutier pe teritoriul acestei tari este permis in perioada 1-15 iulie numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii…

- Toți turiștii care vor intra in Grecia vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online cu mai multe date, conform…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria, intrucat reintroducerea de catre autoritatile elene a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde exista riscul prelungirii timpilor de asteptare la frontiera cu Bulgaria, intrucat reintroducerea de catre autoritatile elene a masurii scanarii documentelor de calatorie creste considerabil timpul alocat controlului.

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. Șeful Cancelariei a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele care se intorc in țara, din zone turistice sau din alte țari, sa intre in izolare la domiciliu. Guvernul a decis, […]…

- Frontiera de Vest a Romaniei se afla sub presiunea unui val de romani care vor sa intre in țara. Dupa ce, sambata, la Nadlac, oamenii s-au imbrancit cu forțele de ordine pentru ca nu mai aveau rabdare sa aștepte formalitațile, duminica presiunea pe principalele puncte de trecere a frontierei a continuat.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au indicat ca la abatorul verificat, unde lucreaza peste 500 de romani din cei 700 de angajați, sunt confirmate aproximativ 300 de cazuri de infectare cu coronavirus, 200 dintre ele fiind inregistrate in randul cetațenilor romani. Abatorul…