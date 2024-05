Atenție, vecini gălăgioși! Zgomotul „costă” 10.000 de euro Zgomotul „costa” 10.000 de euro. Fiecare dintre noi am fost macar o singura data deranjați de zgomotele vecinilor de la bloc sau de langa casele vecine. Legea ne ajuta. Cine nu respecta vecinii, risca sa iși vanda casa ca sa plateasca daune morale. Ce se intampla cu un vecin galagios? „Risca sa ajunga sa iși vanda casa pentru a plati daunele de natura morala pe care instanța i le-a pus in sarcina. Și nu exageram cu nimic in contextul in care persoana care insista in fiecare seara sa puna muzica, statea intr-o garsoniera care valora cam 40000 de euro. Prin urmare, nu uitați ca orice fapta prejudiciabila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

