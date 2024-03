Stiri pe aceeasi tema

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA) desemneaza companiile cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar si capitalizarea de piata de cel putin 75 de miliarde de euro (81 de miliarde de dolari) ca gardieni, care furnizeaza un serviciu de platforma de baza pentru utilizatorii de…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- Guvernul ajuta Complexul Energetic Oltenia . Executivul va aproba un ajutor de stat de peste 386 de milioane de lei Complexului Energetic Oltenia pentru achizitia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seara in acest an, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. ”Acordam azi un ajutor de stat de peste…

- Apple construieste prototipuri pentru cel putin doua iPhone-uri care se pliaza pe latime, ca o clapeta, a relatat miercuri The Information, citand o persoana care cunoaste direct situatia, transmite Reuters. iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie…

- Ministrul Muncii, Simina Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile sunt pregatite pentru reclacularea tuturor pensiilor, asa cumm prevede noua lege, procesul de reevaluare a dosarelor fiind aproape finalizat. Pana in 4 martie, trebuie sa fie gata si normele de aplicare a legii, dar…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat ca este o idee foarte buna rocada la alegerile prezidentiale, dupa modelul aplicat la rotatia premierilor, insa a atras atentia ca ea ar trebui sa fie pe un mandat complet. „O idee foarte buna. Dar sa fie pe mandat complet. Totusi, nu ne jucam. Cred ca e suficient,…

- „Masurile propuse astazi vor imbunatati eficienta si fiabilitatea navigatiei interioare si a gestionarii traficului pe toate fluviile europene, cum ar fi Dunarea si Rinul. Prin intermediul unor servicii moderne de informatii fluviale, transportatorii si capitanii de nave fluviale vor putea sa comunice…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…