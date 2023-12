Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de 1 2 decembrie, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere. Ministerul Afacerilor…

- Ninsorile abundente cazute in cursul noptii au paralizat sambata traficul aerian si feroviar in landul Bavaria din sudul Germaniei, lasand mii de pasageri blocati, unii dintre ei in trenuri oprite de un front brusc de vreme rea, transmite dpa.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, joi, o atenționare de calatorie in Italia, unde sunt organizate greve naționale in sectorul transportului feroviar și sunt posibile intarzieri sau anulari ale trenurilor.

- Primaria Timișoara a anunțat ca, in perioada 31 octombrie – 10 noiembrie, circulația rutiera pe strada Campului se va inchide in vederea executarii lucrarilor de reparații și refacere a covorului asfaltic. In aceste condiții, Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca traseul liniei Expres…

- Duminica va avea loc evenimentul sportiv „Timișoara City Marathon”, iar circulația rutiera va fi inchisa o buna parte din zi, in zona strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca circulația…

- Guvernul a adoptat, vineri, doua hotarari prin care se acorda noi facilitați de transport pentru elevi și studenți. Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei inmatriculați in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar inscrise in Registrul special al unitaților de…