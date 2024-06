Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca și Germania sunt cu un pas mai aproape de a fi legate prin cel mai lung tunel rutier și feroviar subacvatic din lume. Acesta va reduce durata calatoriei de la 45 de minute, cat dureaza in prezent traversarea cu feribotul, la doar șapte minute cu trenul.

- Pasapoartele electronice romanesti vor putea fi scanate direct la portile electronice automate din interiorul aeroporturilor din Noua Zeelanda incepand de luni, 27 mai, a informat Ambasada Romaniei in Australia, Noua Zeelanda si Insulele Pacificului de Sud intr-un comunicat de presa. De aceasta facilitate…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, joi, in debutul ședinței de guvern, ca se aproba 11 miliarde de lei pentru reabilitarea liniei de cale ferata Focșani - Roman, iar in domeniul rutier, 1 miliard de lei pentru reabilitarea a 42 de kilometri din Autostrada A

- Eurostat a actualizat datele! Spania este tara din Uniunea Europeana (UE) cu cea mai mare speranta de viata, de 84 de ani, si se afla peste media comunitara, care este de 81,5 ani. Romania are a treia cea mai mica speranta de viata din UE, de 76,6 ani, potrivit Eurostat . Cea mai mica speranța de viața…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a speranței de viața, in perioada 2019 – 2023, dintre țarile UE, relateaza Agerpres. Cu toate acestea, Romania ramane insa in coada clasamentului speranței de viața, mult sub media UE.Potrivit Eurostat, cea mai mare crestere a sperantei de viata din 2019 si…

- UE traverseaza o perioada economica delicata, iar țari ca Germania se afla in recesiune. Profesor la Copenhagen Business School, in Danemarca, Cornel Ban considera ca a sosit momentul inființarii unui fond de investiții publice european care sa susțina an de an programe ambițioase, similare PNRR.

- Uniunea Europeana se confrunta cu o crestere a numarului de sosiri legale si ilegale de migranti, astfel ca mai multe țari membre au anuntat reintroducerea de controale la frontierele lor in ceea ce este in mod normal un spatiu larg de libera circulatie, relateaza Reuters, citata de News.ro.Normele…

- Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica. Concret, acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand…