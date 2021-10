ATENȚIE Cod portocaliu de ploi în București și 10 județe Coduri galben si portocaliu de ploi puternice sunt in vigoare in mai multe judete. Bucureștiul și 10 județe sunt, de joi pana sambata, sub alerta Cod portocaliu de averse. Codul galben de ploi vizeaza Oltenia, Muntenia, local in sudul Banatului și in Dobrogea, precum și in Carpații Meridionali și de Curbura. Va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantitați de apa ce vor depași 25...35 l/mp și pe arii restranse 35...40 l/mp. In regiunile sudice temporar vantul se va intensifica, cu viteze de 45...55 km/h. In a doua parte a zilei de joi și in noaptea de joi spre vineri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

