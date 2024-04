Cod galben ninsoare și ploi în Alba și alte județe. Avertizarea de precipitații se va extinde până luni la nivelul întregii țări Cod galben ninsoare și ploi in Alba și alte județe. Avertizarea de precipitații se va extinde pana luni la nivelul intregii țari Cod galben de ninsoare și ploi in Alba și alte județe. Potrivit ANM, in perioada 21 aprilie, ora 18 – 22 aprilie, ora 12, in sudul județului Alba, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, se vor produce ninsori insemnate cantitativ. Ninsoarea va cuprinde treptat și Carpații Meridionali și in Carpații de Curbura, unde vor predomina […] Citește Cod galben ninsoare și ploi in Alba și alte județe. Avertizarea de precipitații se va extinde pana luni la nivelul intregii țari… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

