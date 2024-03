Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru principali suspecti arestati dupa atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova s-ar fi aflat sub influenta drogurilor in momentul in care au executat impuscaturile in masa - susțin autoritațile ruse.

- Doi dintre presupușii atacatori de la sala Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au fost adusi duminica seara in fata unui tribunal din capitala rusa, urmand sa fie plasati in arest preventiv, relateaza AFP si Reuters. ???????? Two of the terrorists were brought to court pic.twitter.com/mg3zV4LgEb…

- Kremlinul a difuzat duminica imagini cu președintele rus Vladimir Putin participand la un priveghi in memoria celor uciși in atacul de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova. Fara a se precizat locul in care se afla, inregistrarea video difuzata de Kremlin il arata pe liderul rus aprinzand…

- Agentia de stiri afiliata ISIS – Amaq a publicat o filmare explicita care pretinde ca infatiseaza atacul de la vineri de la o sala de concerte din suburbiile Moscovei, inregistrata de unul dintre atacatori, sugerand ca autorii au avut o legatura directa cu ISIS pentru a putea transmite videoclipul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Potrivit BBC, Vladimir Putin…

- Potrivit celor mai noi informații, 143 de oameni au murit și alți 88 au fost raniți, mulți dintre ei fiind acum in stare grava. Forțele de securitate au anunțat ca toți atacatorii au fost reținuți, dupa baia de sange de la sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia…

- Peste 60 de persoane au fost ucise in atacul terorist de la Crocus City Hall, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), a anuntat Comitetul de Anchete al Federatiei Ruse, principala institutie de investigatii a tarii. Numarul victimelor ar putea creste, avertizeaza Comitetul, citat de TASS. …

