- Bayer Leverkusen a recaștigat prima poziție in clasamentul Bundesliga dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, cu 2-1, pe Freiburg, și a ramas neinvinsa in acest sezon, cu opt victorii in noua meciuri de campionat.

- Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-1 in deplasare la Wolfsburg, sambata, in etapa a 8-a din Bundesliga, si a revenit pe primul loc in clasament.Pe Volkswagen Arena, Jeremie Frimpong (13) si Alex Grimaldo (62) au marcat golurile "aspirinelor", pentru gazde punctand Maxence Lacroix (41), conform Agerpres.…

- Conducatorul de joc de la CSM București, Grace Zaadi, s-a accidentat la talpa și va lipsi, dupa o prima estimare, intre 6 și 12 saptamani. Campioana Romaniei, CSM București, a anunțat ca Grace Zaadi s-a accidentat in timpul meciului cu Gyor și, in urma analizelor facute, s-a descoperit ruptura parțiala…

- Jucatorul german Serge Gnabry va fi operat miercuri, dupa ce si-a fracturat antebratul stang in meciul castigat de Bayern Munchen cu 4-0 in Cupa Germaniei, in fata formatiei Munster. Potrivit lui Thomas Tuchel, jucatorul va fi "indisponibil timp de cateva saptamani", potrivit news.ro.Serge Gnabry…

- Echipa germana Bayern Munchen a terminat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, meciul disputat in etapa a patra a Bundesligii, in compania formatiei Bayer Leverkusen, scrie news.ro.Bavarezii au deschis scorul repede, in minutul 7, prin Harry Kane, aflat la al patrulea sau gol in Bundesliga.…

- Capitanul echipei RB Leipzig, Willi Orban, accidentat la genunchi, nu va mai putea evolua pana la inceputul anului viitor, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie DPAClubul a indicat ca Orban s-a accidentat in meciul amical al nationalei tarii sale, Ungaria, contra Cehiei, de duminica (1-1), conform…

- Vineri si sambata s-au disputat primele meciuri din turul intai al Cupei Germaniei, faza la care au participat si echipele din Bundesliga, iar scorurile inregistrate au fost pe masura. FC Nurnberg a fost echipa care a marcat de noua ori in poarta celor de la FC Oberneuland, pe care i-a invins…

- Antrenorul lui Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ramane pe banca tehnica a echipei pana in 2026, el semnand vineri o prelungire a contractului, anunta gruparea din Bundesliga, potrivit DPA.Spaniolul, care a preluat gruparea in octombrie anul trecut, cand se afla in dificultate, a condus "aspirinele"…