Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Oradea a anuntat luni ca a fost vizata duminica de un atac de tip „ransomware”, un virus care a intrat in sistemul primariei și care a criptat anumite fișiere și date de pe servere, unele activitati fiind suspendate temporar pana la remediera problemei. „Primaria Oradea aduce la cunostinta…

- Un scurt anunț venit din partea reprezentanților unei primarii din țara da de veste reprezentanților municipalitații despre producerea unui atac cibernetic. S-a intamplat la Oradea, iar anunțul a venit chiar din partea instituției conduse de catre Florin Birta. ”Primaria Oradea aduce la cunoștința publicului…

- Primaria Oradea a fost luni ținta unui atac de tip ransomware, motiv pentru care operațiunile au fost sistate, cu excepția incasarilor de taxe și impozite. „Primaria Oradea aduce la cunoștința publicului faptul ca, in Sala Ghișeelor (Piramida) de la parterul instituției, nu se poate efectua nicio operațiune,…

- Primaria Oradea a fost vizata de un atac de tip „ransomware", care a criptat o parte din date, unele activitati fiind suspendate temporar. ”Primaria Oradea aduce la cunostinta publicului faptul ca, in Sala Ghiseelor (Piramida) de la parterul institutiei, nu se poate efectua nicio operatiune,…

- ”Primaria Oradea aduce la cunostinta publicului faptul ca, in Sala Ghiseelor (Piramida) de la parterul institutiei, nu se poate efectua nicio operatiune, cu exceptia incasarilor de taxe si impozite. Situatia a fost creata de un atac de tip „ransomware”, care a criptat o parte din date”, anunta Primaria.…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat ca dupa mai mulți pași procedurali incepuți in februarie, lucrarile pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei au fost publicate oficial pe site-ul SEAP. E vorba despre 40 de kilometri de rețea, cu o valoare totala estimata a lucrarilor de 150 de milioane…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat ca dupa mai mulți pași procedurali incepuți in februarie, lucrarile pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei au fost publicate oficial pe site-ul SEAP. E vorba despre 40 de kilometri de rețea, cu o valoare totala estimata a lucrarilor de 150 de milioane…

- Marile companii de stat din energie, listate la Bursa, au obtinut din partea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), secretizarea veniturilor, utilizand legile in vigoare. In regimul de confidentialitate totala a salariilor angajaților au intrat si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul…